الحرارة تغلق مطاراً ألمانياً وتقتل 65 شخصاً في اليابان

المصدر: وكالات

قررت إدارة مطار هانوفر الألماني مساء أمس الثلاثاء إغلاق المطار بسبب عدة أضرار لحقت بالمطار جراء موجة الحر الحالية في ألمانيا.

وقالت إدارة المطار إن المدرج الشمالي في المطار تضرر وإنه من المنتظر أن تتوقف حركة الطيران في المطار حتى صباح اليوم الأربعاء على الأقل، وأضافت الإدارة أن الطائرات لن يمكنها استخدام مدرجي الهبوط والإقلاع في جنوب المطار بسبب إغلاقهما لأعمال إصلاح.

وحسب تصريحات لمتحدث باسم المطار، فإنه قد تم دعوة الركاب إلى العودة مرة أخرى إلى منازلهم، وستوفر إدارة المطار أَسرِّة خلوية للأشخاص الذين لن يتمكنوا من العودة، وقد أثر الإغلاق على 41 رحلة كان منتظرا أن يتم تسييرها هذه الليلة من وإلى هانوفر، وبلغ عدد الركاب المتأثرين بهذا الإغلاق بضعة آلاف، ولم يتسن تحديد عددهم بدقة حتى الآن.

في سياق متصل تسببت موجة حر تجتاح اليابان في موت 65 شخصا خلال الاسبوع الماضي، فيما نقل أكثر من 22 ألف شخص الى المستشفيات إثر إصابتهم بضربة شمس.

وبلغت درجات الحرارة في اليابان أمس في مدينة كوماغايا بمحافظة سايتما المجاورة لطوكيو 41.1 درجة مئوية في أعلى مستوى لها.