بالفيديو.. شبيها ترامب وكيم يعقدان قمتهما

أصبحت جزيرة سينتوزا السنغافورية محط أنظار العالم هذه الأيام، حيث ستعقد القمة التاريخية التي ستجمع الرئيسين الأميركي ترامب والكوري الشمالي كيم.

إلا أن شبيهي الرئيسين فاجآ الرأي العام والصحافة واجتمعا قبل الموعد المقرر للقمة، حسب ما أوردته (DW عربية)، حيث حاول الجميع التقاط الصور، وحتى القنوات التلفزيونية تسابقت لأخذ تصريحاتهما، أما ترامب وكيم الحقيقيان فوصلا سنغافورة وسط إجراءات أمنية مشددة لعقد قمتهما في الـ 12 من الشهر الجاري.