ترامب: القمة مع كيم قد لا تعقد في 12 يونيو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن القمة المزمعة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "قد لا تعقد في 12 يونيو".

وأوضح ترامب إن الترتيبات الخاصة بالقمة في سنغافورة "تمضى قدما"، لكنه أضاف أنها قد تعقد في وقت لاحق عن الموعد المقترح.

وصرح ترامب للصحفيين أثناء استقباله الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان في البيت الأبيض "إذا لم تعقد، فربما تعقد في وقت لاحق".

وتابع ترامب: "أنت لا تعرف أبداً بشأن الصفقات، لقد أبرمت العديد من الصفقات، أنت لا تعرف أبدا".

وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار قريبا بشأن أي تغييرات في التاريخ المقترح، لكنه رفض ذكر شروطه للمضي قدما.