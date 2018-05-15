غواتيمالا تفتتح غداً سفارتها في القدس

يصل إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء رئيس غواتيمالا جيمي موراليس لافتتاح سفارة بلاده في القدس غداً.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإن موراليس سيرافقه وفد يضم وزيري الدفاع والاقتصاد ورئيس البرلمان ورئيس المحكمة العليا.

كان موراليس أعلن في ديسمبر الماضي عزمه نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، وذلك بعد أيام من تأييد حكومته للولايات المتحدة في تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس.

وكانت غواتيمالا واحدة من تسع دول فقط صوتت مع الولايات المتحدة عندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا غير ملزم يندد باعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وافتتحت الولايات المتحدة رسميا أمس مقر سفارتها في القدس.