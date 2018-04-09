البريطانيون يتهافتون للحصول على الجنسية الأوروبية قبل الـ "بركسيت"

حصل نحو 6555 مواطناً بريطانياً على جنسية دولة أوروبية أخرى العام 2016، بارتفاع بواقع الضعف مقارنة بعام 2015، وذلك عقب تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات نشرتها وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" اليوم الاثنين أن الزيادة التي تقدر بـ 165% تعد أكبر زيادة سنوية لأي مواطنين يسعون للحصول على جنسية أوروبية أخرى عام 2016.

ويشار إلى أن 2478 بريطانياً حصلوا على جنسية دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي العام 2015.

ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بجواز سفرهم الأصلي إذا تقدموا بطلب للحصول على جنسية أخرى داخل الكتلة الأوروبية المؤلفة من 28 دولة.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، وقد تعهد الجانبان بحماية حقوق المواطنين، ولكن قرار الخروج من الاتحاد أوجد حالة غموض بالنسبة للمواطنين البريطانيين الذين يعيشون في دول أوروبية أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي قد منح الجنسية لنحو مليون شخص العام 2016، عدد كبير منهم من المغاربة يليهم الألبان والهنود والباكستانيون والأتراك.