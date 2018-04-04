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روسيا تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن "سالزبري"

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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ذكر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع غداً الخميس لبحث الاتهامات البريطانية لموسكو باستخدام غاز أعصاب لمهاجمة جاسوس روسي سابق في انجلترا الشهر الماضي.

وقال نيبيزيا إن الاجتماع سينعقد على أساس رسالة بعثت بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى المجلس في 13 مارس الماضي، وقالت فيها إنه من "المرجح للغاية" أن موسكو مسؤولة عن الهجوم.

كان مجلس الأمن قد عقد اجتماعاً في 14 مارس الماضي بناء على طلب بريطانيا لبحث الهجوم الذي وقع في بلدة سالزبري البريطانية.

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