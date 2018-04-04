تعرف إلى دوافع الهجوم على "يوتيوب"

ذكرت تقارير صحفية أن الشرطة الأميركية نجحت في تحديد هوية المرأة، التي أطلقت النار في مقر شركة "يوتيوب" في كاليفورنيا، والذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وتحقق الشرطة الأميركية الآن في دوافع الهجوم، فيما تفيد المعطيات الأولية بأن منفذة الهجوم أميركية من أصول إيرانية اسمها نسيم أقدم، وفد انتحرت عقب إطلاق النار مباشرة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن نسيم تملك 4 حسابات على موقع "يوتيوب" بلغات مختلفة: الفارسية، الإنجليزية، والتركية، وكانت تنشر في الـ "يوتيوب" فيديوهات لتمارينها الرياضية، وسبق لها اتهام "المنصة بحجب فيديوهاتها، وربما كان هذا سبب الهجوم، حيث كانت تقدم نفسها على أنها نباتية ومن المدافعين عن حقوق الحيوانات، مصيفة أن نسيم نشرت على موقعها الإلكتروني بياناً رسمياً ضد "يوتيوب"، ووالدها تقدم ببلاغ إلى الشرطة قبل فترة وجيزة من الهجوم بشأن توتر وغضب ابنته على سياسة "يوتيوب".