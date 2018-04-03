نصف الرحلات الأوروبية معرضة للتأخير بسبب خلل فني

أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول" اليوم الثلاثاء أن حوالي نصف الرحلات الأوروبية معرضة لخطر التأخير بسبب خلل في إدارة الحركة الجوية أدى إلى تقليص القدرة على الطيران في أوروبا بنسبة 10 بالمائة، مضيفة أنها تعمل على حل المشكلة.

وحدث الفشل الفني خلال فترة ازدحام حركة الطيران في عيد الفصح، وفي الوقت الذي اضطر فيها ركاب السكك الحديدية في فرنسا إلى إلغاء تذاكر القطار بسبب إضراب على الصعيد الوطني.

وأوضحت "يوروكنترول" لقد كان هناك فشل في النظام الفني المعزز لإدارة التدفق، مع وجود تأثير أيضاً على نظام خطط الطيران المرتبط به".

وهذا النظام مهم للغاية لتنظيم تدفق الرحلات الجوية في جميع أنحاء أوروبا.

وأضافت الوكالة "لا توجد اي تداعيات تتعلق بالسلامة ناجمة عن هذا الحادث"، مشيرة إلى أنه تم تحديد المشكلة والعمل جار لإصلاحها.

وأعلن مطار بروكسل على موقع تويتر أن المغادرات تقتصر على 10 رحلات في الساعة بسبب المشكلة.