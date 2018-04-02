الصين تفرض رسوماً جمركيةً على 128 سلعة أميركية

زادت الصين الرسوم الجمركية بما يصل إلى 25 بالمئة على 128 منتجاً أمريكياً، من بينها لحوم الخنازير المجمدة والنبيذ وبعض الفواكه والمكسرات، لتصعد خلافاً بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك رداً على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب.

أعلنت وزارة المالية الصينية مساء أمس الأحد عن الرسوم الجديدة، التي يبدأ سريانها اليوم الاثنين، وهي تتوافق مع قائمة تعريفات محتملة على سلع أميركية تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار نشرتها الصين في 23 مارس الماضي.

وبعد قليل من إعلان الرسوم، حذرت مقالة افتتاحية في صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية واسعة الانتشار من أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد ظنت أن الصين لن ترد أو لن تتخذ سوى إجراءات رمزية فيمكنها الآن أن تقول "وداعا لذلك الوهم".

وأضافت المقالة الافتتاحية "على الرغم من أن الصين والولايات المتحدة لم تقولا علناً إنهما في حرب تجارية، إلا أن شرر تلك الحرب بدأ يتطاير بالفعل".

وقالت وزارة التجارة الصينية إنها قررت تعليق التزاماتها لمنظمة التجارة العالمية بخصوص خفض الرسوم الجمركية على 120 منتجاً أميركياً، من بينها الفواكه والإيثانول. وسيتم رفع الرسوم على تلك المنتجات بنسبة إضافية تبلغ 15 بالمئة.

وأضافت الوزارة أن ثمانية منتجات أخرى، من بينها لحم الخنزير والألومنيوم الخردة، ستخضع لرسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة، مع بدء سريان الرسوم الجديدة من الثاني من أبريل الجاري.

وتابعت "تعليق الصين لتخفيضاتها الجمركية هو إجراء مشروع جرى تبنيه بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية لحماية المصالح الصينية".

تتحرك الصين للرد سريعاً وسط تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، والتي هزت الأسواق المالية العالمية في الأسبوع الأخير في ظل تخوّف المستثمرين من نشوب صراع تجاري شديد بين البلدين يضر النمو العالمي.

وعلى صعيد منفصل، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية تزيد قيمتها على 50 مليار دولار على سلع صينية بهدف معاقبة بكين بسبب مزاعم أمريكية بأن الصين تتعدى بشكل منهجي على حقوق الملكية الفكرية الأميركية، وهو ما تنفيه بكين.

ووعدت الصين مراراً بفتح اقتصادها بشكل أكبر، ولكن مازالت شركات أجنبية كثيرة تشكو من المعاملة غير العادلة. وحذرت الصين الولايات المتحدة يوم الخميس من فتح صندوق الشرور والتسبب في سلسلة من ممارسات الحماية التجارية في أنحاء العالم.