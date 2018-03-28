"بوتين" مستعد للقاء "ترامب"

قال المتحدث باسم الكرملين اليوم الاربعاء إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مستعد للقاء نظيره الاميركي، دونالد ترامب، في أعقاب القرار الأمريكي بطرد 60 دبلوماسيا روسيا.

ونقلت وكالة "انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث ديمتري بيسكوف قوله إن "بوتين مستعد وروسيا مستعدة لتطوير العلاقات ذات المنفعة المتبادلة، التي تستند إلى الثقة المشتركة مع كل دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأضاف بيسكوف "إننا مستعدون مثل منافسينا أو شركائنا".

وكانت الولايات المتحدة وأكثر من 20 دولة أخرى قد أعلنت هذا الاسبوع أنها ستطرد دبلوماسيين روساً تضامنا مع بريطانيا، وسط خلاف بين الغريمتين السابقتين في الحرب الباردة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله "في الوقت الحالي، ليس لدينا أية معلومات على خلفية القرارات بطرد (دبلوماسيين روس) حول ما إذا كانت أمريكا مستعدة لتطبيق البيانات الصادرة عن الرئيس ترامب (حول الإعداد لاجتماع مع بوتين).

وأضاف بيسكوف "هذا يعتمد على نظرائنا الاميركيين. مازال الجانب الروسي منفتحاً، بالطبع".

وتزعم بريطانيا أن الحكومة الروسية استخدمت سلاحا كيماويا لمهاجمة جاسوس روسي سابق، تحول إلى عميل مزدوج ، في جنوب إنجلترا أوائل هذا الشهر.

وكانت بريطانيا قد طردت بالفعل 23 دبلوماسيا روسيا بسبب الحادث، وحذت روسيا حذوها، حيث طردت العدد نفسه من الدبلوماسيين البريطانيين.

وتدرس روسيا الان كيفية الرد على أحدث موجة من طرد الدبلوماسيين ، التي ألقى وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف باللوم فيها على الولايات المتحدة.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية أمس الثلاثاء "إنها نتيجة لضغط وابتزاز هائلين".

وتنفي روسيا بشدة أي تورط للحكومة في حادث الاعتداء بالسلاح الكيماوي.