أحمد المسماري لـ« البيان»: تركيا تحشد لعملية عسكرية كبيرة في ليبيا

المصدر: دبي - ليلى بن هدنة

كشف الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، في حوار خصّ به «البيان»، أن تركيا تسعى بكل السبل لإفشال الحوار الليبي، خوفاً من التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى إخراجها كلياً من ليبيا، فيما كشف عن إعداد تركيا، عبر ميليشياتها في طرابلس، لهجوم كبير على سرت، حيث تم خلال اليومين الماضيين رصد نزول طائرات ضخمة محملة بالأسلحة الثقيلة في مطار الوطية ومصراتة ومعيتيقة، وإدخال مرتزقة جدد مدربين في تركيا على تقنيات جديدة للأسلحة، بالتزامن مع زيارة مستشارين عسكريين لليبيا، لكنه أشار إلى أن الجيش سيكون لها بالمرصاد.

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