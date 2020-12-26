الكويت.. ضبط 3 متطرفين بحوزتهم أسلحة وذخائر

المصدر: د ب أ

ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على ثلاثة أشخاص، اثنين من الأحداث، عمريهما 15 و16 عاما وشخص آخر، بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة ويحملون الفكر المتطرف.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إنه بناء على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة وبعد البحث والتحري عن الخارجين عن القانون، تم ضبط أحد المتهمين والذي أقر بأنه تعرف على شخص من خلال برامج التواصل الاجتماعي وحصل بينهما مناقشات وحوارات تبين أنهما يحملان نفس الفكر المتطرف.

وأشارت إلى أنه بعد إجراء المزيد من التحريات وتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع معلومات، تم ضبط شخصين آخرين، من الأحداث يحملان نفس الفكر المتطرف وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم، تم تفتيش منزلهما وتم العثور على أسلحة وذخائر غير مرخصة وشعارات وأجهزة تصوير.

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