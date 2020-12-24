المصدر: قرقاش: نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة في الرياض

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات تتطلع إلى قمة ناجحة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، مشيداً بإدارة المملكة العربية السعودية لهذا الملف في سبيل تعزيز الحوار الخليجي.

وكتب معاليه على تويتر: «نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي».

وأضاف: «إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل».

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