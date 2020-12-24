قرقاش: نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض لتعزيز الحوار الخليجي

المصدر: ( دبي ـ البيان )

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى قمة ناجحة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، مشيداً بإدارة المملكة العربية السعودية لهذا الملف في سبيل تعزيز الحوار الخليجي.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر: «نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي». وأضاف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل».

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أكد الأسبوع الماضي، أن قمة مجلس التعاون الخليجي ستنعقد في 5 يناير المقبل، في العاصمة السعودية الرياض.

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