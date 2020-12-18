السعودية: سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي بالقرب من مستشفى بجازان

المصدر: واس

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط (3) مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، سقط أحدها في أرض فضاء بمسافة تبعد (197) متراً عن مستشفى الحرث العام ، وسقط مقذوفان في أرض فضاء ولم ينتج أي إصابات أو أضرار - ولله الحمد، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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