المغرب يسجل 2776 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة

المصدر: رويترز

سجلت وزارة الصحة المغربية أمس الخميس 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نزولا من 3351 أول أمس، مما يرفع مجمل الإصابات في المملكة إلى 409746.

كما سجلت الوزارة 55 وفاة، ارتفاعا من 38 أول أمس مما يرفع أعداد المتوفين جراء الوباء إلى 6804.

وتم التأكد من 3163 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 369998.

ومن المنتظر أن يبدأ المغرب حملة تطعيم قال إنها ستكون مجانية لكن لم يحدد موعدها بعد.

وقال وزير الصحة خالد آيت الطالب يوم الثلاثاء إن حملة التطعيم "رهينة باقتناء الجرعات".

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