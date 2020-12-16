ملك البحرين يحصل على جرعة التطعيم المضاد لكورونا

المصدر: بنا

بادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين بالحصول على جرعة التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

ونوه جلالته بأن الله قد حبى المملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع.

وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع.

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