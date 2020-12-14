المغرب يسجل ‭2012‬ إصابة جديدة بكورونا و35 وفاة

المصدر: رويترز

سجلت وزارة الصحة المغربية أمس الأحد 2012 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد انخفاضا من 3033 إصابة أول أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 399 ألف و609 إصابات منذ ظهور أول حالة في البلاد في الثاني من مارس الماضي.

كما سجل المغرب 35 وفاة جديدة مقابل 47 حالة أول أمس. وهو ما يرفع عدد الوفيات جراء كوفيد 19 إلى 6624 وفاة.

وتعافى 2925 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع عدد المتعافين إلى 356 ألف و23 متعافيا بنسبة شفاء بلغت 89.1 في المئة.

ويستعد المغرب في الأيام القليلة المقبلة لبدء عملية التلقيح ضد كوفيد 19 وستكون على جرعتين وتبدأ بالعاملين في الصفوف الأمامية كرجال الأمن والصحة والتعليم.. وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأمر العاهل المغربي في وقت سابق أن يكون التلقيح مجانيا.

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