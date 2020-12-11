اتفاق بين المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية

المصدر: (الرباط، عواصم - وكالات)

اتفقت المملكة المغربية وإسرائيل على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فيما رحّبت المملكة بإعلان الولايات المتحدة اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء. وذكر بيان للديوان الملكي المغربي، أمس، أن الملك محمد السادس أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي أبلغ العاهل المغربي أنه وقع إعلاناً يعترف فيه بسيادة المملكة على الصحراء المغربية. وأشار البيان إلى أن الملك أبلغ ترامب عزم بلاده استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وأكد محمد السادس، بحسب البيان، أن هذه التدابير لا تمس بأي حال من الأحوال الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال ترامب على «تويتر»: «يوم تاريخي آخر، اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، لقد وقعت إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء». ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاتفاق، كما رحب به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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