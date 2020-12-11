المغرب وإسرائيل يوقّعان اتفاق سلام برعاية أمريكية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق المملكة المغربية وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة. وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «يوم تاريخي آخر، اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، لقد وقّعت إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء»، مشيراً إلى أن اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار. وأضاف ترامب على «تويتر»: «المغرب اعترفت بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم من الطبيعي أن نعترف بسيادتها على الصحراء الغربية».

وقال جاريد كوشنر، المستشار البارز في البيت الأبيض، إن المغرب وإسرائيل سيقومان على الفور بإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب، لافتاً إلى أن الطرفين سيقومان بإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب على الفور وبنية فتح سفارتين. وأضاف: «سيعزز الطرفان التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية، حققت الإدارة الأميركية اليوم خطوة تاريخية أخرى، الرئيس ترامب أبرم اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل في رابع اتفاق من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية مسلمة في غضون أربعة أشهر».

اعتراف

إلى ذلك، أكد بيان صادر من الديوان الملكي المغربي إجراء الملك محمد السادس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن منطقة الصحراء. وخلال الاتصال أخبر ترامب ملك المغرب بأنه أصدر مرسوماً رئاسياً، بأثر فوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء. وقال الديوان الملكي المغربي إن الولايات المتحدة ستفتح قنصلية في الصحراء المغربية للتأكيد على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على تلك المنطقة.

مواقف ثابتة

وأعرب الملك محمد السادس للرئيس الأمريكي عن أصدق عبارات الامتنان، للولايات المتحدة على هذا الموقف التاريخي. وذكّر الملك محمد السادس بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية، مؤكداً أن المغرب يدعم حلاً قائماً على دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع. ولفت العاهل المغربي محمد السادس إلى عزم المملكة تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل. وشدّد الملك محمد السادس على أن فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، سيشجع الاستثمارات الأمريكية وسينهض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ضوء عظيم

بدوره، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاتفاق، ووصفه بأنه «ضوء عظيم آخر للسلام». وأوضح نتانياهو أن رحلات مباشرة سيتم تسييرها بين البلدين إضافة لفتح بعثات دبلوماسية.

وتابع: «أود أولا أن أشكر الرئيس ترامب على الجهود الجبارة التي بذلها لتحقيق السلام من أجل إسرائيل، لن ننسى ذلك أبداً، كما أود أن أشكر العاهل المغربي الملك محمد السادس على قراره التاريخي بشأن صنع سلام تاريخي مع إسرائيل».

كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، إن تجديد العلاقات مع المملكة المغربية خطوة مهمة وضرورية. وأشار أشكنازي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إلى ضرورة انضمام مزيد من الدول لاتفاقيات إبراهيم. على صعيد متصل، أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية أنها تدرس إمكانية تسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل والمغرب. وأضافت الشركة في بيان أن مثل تلك الرحلات ستحظى بشعبية لدى الإسرائيليين.

ترحيب مصري

في الأثناء، ثمّن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاتفاق بين مملكة المغرب وإسرائيل. وقال السيسي في تغريدة على تويتر: «أثمّن هذه الخطوة الهامة بإعتبارها تحقق مزيد من الإستقرار والتعاون الإقليمي فى منطقتنا، تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية».

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