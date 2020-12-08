1531 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و75 وفاة

المصدر: رويترز

سجلت وزارة الصحة المغربية أمس الاثنين 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 2919 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 381 ألفا و188 إصابة.

كما سجلت الوزارة 75 وفاة جديدة ارتفاعا من 61 أول أمس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 6245.

وتم شفاء 2968 حالة، وهو ما يرفع عدد الذين تماثلوا للشفاء من كوفيد-19 إلى 334 ألفا و269، بمعدل شفاء ناهز 87.7 في المئة.

وتستعد السلطات المغربية لبدء التطعيم ضد كوفيد-19 في الأيام القليلة المقبلة. وسيتم كمرحلة أولى تطعيم من يشتغلون في الصفوف الأمامية كرجال الأمن والتعليم والصحة وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة والأوضاع الصحية الهشة.

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