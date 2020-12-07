مصر تسجل 418 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد عن تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 177 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103501 شخص حتى مساء أمس الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 118432 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6771 حالة وفاة.

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