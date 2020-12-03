وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

المصدر: واس

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلي عليها اليوم الخميس في مدينة الرياض.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - اليوم الخميس الموافق 18 / 4 / 1442هـ ، في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز