اعتداء إرهابي يشعل حريقاً بخزان وقود في السعودية

المصدر: واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمالي مدينة جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف.

وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، من جراء هذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائها لم تتأثر.

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذا الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنها ما حدث أخيراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرهابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وكرر المصدر تأكيد المملكة أهمية التصدي لمثل هذا الأعمال التخريبية والإرهابية والجهات التي تقف خلفه.

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