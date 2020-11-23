ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا في السعودية إلى 97%

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 445 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد المتعافين بالمملكة إلى 343 ألفا و816 حالة، بنسبة 97% من إجمالي الإصابات المسجلة والتي بلغت 355 ألفا و489 حالة منذ آذار/مارس الماضي.

وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم زيادة إصابات كورونا بواقع 231 إصابة، عن تلك المسجلة أمس والبالغة 224 إصابة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 5796 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 5877 حالة، منها 765 حالة حرجة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المدن في الرياض التي سجلت 46 إصابة، تلتها جدة ومكة المكرمة بواقع 18 إصابة لكل منهما، ثم الدمام بواقع 14 إصابة، وينبع بواقع 13 إصابة، والمدينة المنورة وحائل بواقع 11 إصابة لكل منهما.

وتم إجراء 40 ألفا و395 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 3ر9 مليون.

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