مصر.. تعطيل الدراسة فى جميع مدارس الإسكندرية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، غدًا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بكافة أنحاء البلاد، والذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

واستثنى قرار المحافظ القيادات وأطقم العمل ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية بحسب صحيفة اليوم السابع.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطًا على سلامة المواطنين.

وشهدت الإسكندرية هطول أمطار رعدية غزيرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، مما أدى الى انهيار عقارين بأحياء الجمرك وكرموز غرب الإسكندرية، وأسفرت تلك الحوادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

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