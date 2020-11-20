بالصور..قتلى وجرحى وانهيار عقارات في طقس سيئ يضرب مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت بعض محافظات مصر لموجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة أدت لانهيار بعض المنازل وسقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وشهدت الإسكندرية هطول الأمطار الرعدية الغزيرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، مما أدى الى انهيار عقارين بأحياء الجمرك وكرموز غرب الإسكندرية، وأسفرت تلك الحوادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وأصدرت محافظة الإسكندرية، التي تعرضت لأمطار غزيرة فيما يعرف "بنوة المكنسة" بيانا اليوم، ناشدت فيه المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة دون انقطاع، وحتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال سحب تجمعات المياه التي حولت الشوارع لبحيرات من المياه.

كما تعرضت محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح والشرقية والقليوبية لتساقط الأمطار ، لكنها كانت قليلة نسبيا عما تعرضت له محافظة الإسكندرية.



وذكر تقرير تلقته وزارة التنمية المحلية أن محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق، ووجود نشاط للرياح على محافظة مطروح، وسقوط أمطار خفيفة علي بعض القرى في مراكز محافظة الشرقية، وكذا أمطار متوسطة علي بعض مناطق محافظة البحيرة وأمطار خفيفة علي بعض المناطق بالقليوبية.

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