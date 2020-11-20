مقتل 16 إرهابياً في عملية أمنية واسعة في كركوك

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم الجمعة عن مقتل 16 من عناصر داعش في عملية أمنية بمشاركة طيران التحالف الدولي لملاحقة فلول داعش في مناطق بمحافظة كركوك /250كم شمالي بغداد. 

وأوضح بيان لجهاز مكافحة الإرهاب أن "  قوات من جهاز مُكافحة الإرهاب بالتعاون مع طيران التحالف الدولي شرعت اليوم بعملية كُبرى في مُحافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - وادي الخناجر بدأت ليلة الخميس واكتملت صباح اليوم الجُمعة أستُهدفت فيها بقايا عصابات داعش الإرهابية وتم فيها قتل 16عنصرا  بعد  الاشتباك معهم ". 

 
 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى