مقتل 16 إرهابياً في عملية أمنية واسعة في كركوك

المصدر: د ب أ

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم الجمعة عن مقتل 16 من عناصر داعش في عملية أمنية بمشاركة طيران التحالف الدولي لملاحقة فلول داعش في مناطق بمحافظة كركوك /250كم شمالي بغداد.

وأوضح بيان لجهاز مكافحة الإرهاب أن " قوات من جهاز مُكافحة الإرهاب بالتعاون مع طيران التحالف الدولي شرعت اليوم بعملية كُبرى في مُحافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - وادي الخناجر بدأت ليلة الخميس واكتملت صباح اليوم الجُمعة أستُهدفت فيها بقايا عصابات داعش الإرهابية وتم فيها قتل 16عنصرا بعد الاشتباك معهم ".





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