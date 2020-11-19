تكريم الضابط الذي أنقذ الفتاة التي هددت بالانتحار من أعلى جسر عبدون بالأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

كرّم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، الملازم أول محمد الغويري من مرتبات قسم نجدة وسط عمان، وذلك لقيامه بدوره الأمني والإنساني على أكمل وجه وتمكنه من التعامل مع محاولة فتاة الانتحار من أعلى جسر عبدون وبأعلى درجات الحرفية والمهنية وتمكنه من انقاذ حياتها والحيلولة دون اقدامها على الانتحار، وفقاً لحساب "قيادة قوات الدرك الأردني" على إنستغرام.

وأشاد مدير الأمن العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن العام وفي مختلف الادارات والوحدات الشرطية والتي تصب دوماً في حماية الارواح والممتلكات وتقديم الخدمة الامنية والانسانية وتلبية اي نداء يُطلبون لأجله وفق اعلى درجات التميز في الأداء.

مشيراً إلى أن هذا التكريم هو لجميع رجال الأمن العام الذين لم يتوانوا يوماً عن اداء واجباتهم والتضحية في سبيل ذلك ضاربين دوماً اروع صور الاخلاص والبذل في العمل، كما أرادهم ويوجههم دوماً جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحة.

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