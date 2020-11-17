وزير الري المصري يؤكد رغبة بلاده في استكمال مفاوضات سد النهضة

المصدر: د ب أ

أكد وزير الموارد المائية والري في مصر، الدكتور محمد عبد العاطي، رغبة بلاده الواضحة في استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، مع التأكيد على الثوابت المصرية في حفظ الحقوق المائية للبلاد، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد.

وشدد عبد العاطي، في بيان صحفي عقب اجتماعه مع سفير إيطاليا بالقاهرة جامباولو كانتيني Giampaolo Cantini، على السعي للتوصل إلى "اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية".

ونقل موقع "بوابة الأهرام" الالكتروني اليوم الثلاثاء عن عبد العاطي قوله إنه ناقش مع السفير الإيطالي موقف مشروع " المعرفة المائية " المقدم كمنحة لمصر، بهدف بناء القدرات الإدارية والفنية للقائمين على إدارة المياه في مصر ودول حوض النيل، في إطار دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية.

واستعرض الوزير النجاح الذي حققه المشروع الممول من الاتحاد الأوربي، بقيمة 6 ملايين يورو فى مجال تأهيل وتطوير البنية التحتية للري، في محافظتي الفيوم والمنيا، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه.

وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تخشى مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 5ر55 مليار متر مكعب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز