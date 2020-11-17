الولايات المتحدة قد تبدأ سحب قوات من أفغانستان والعراق قريباً

المصدر: د ب أ

ذكرت شبكة "سي إن إن" أمس الاثنين أن من المحتمل أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا أمرا بتقليص حجم القوات المنتشرة في أفغانستان والعراق بشكل كبير قبل مغادرته منصبه في يناير.

وقال التقرير إن القادة العسكريين يستعدون لمثل هذا الأمر الذي قد يخفض عدد الجنود إلى 2500 في كل دولة، نزولا من 4500 في أفغانستان و3000 في العراق حاليا.

وأقال ترامب مؤخرا وزيرا الدفاع مارك إسبر.

وكان هناك عدد من الخلافات بين ترامب وإسبر، بما في ذلك جدال علني عندما طرح ترامب فكرة استخدام الجيش لقمع الاحتجاجات خلال الصيف- وهو ما عارضه إسبر، لكنه لم يمر مر الكرام.

ومع ذلك، كانت هناك أيضا علامات على أن إسبر كان رافضا لخفض عدد القوات المنتشرة في الخارج، قائلا إن مثل هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها.

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