تونس تمدد تدابير الوقاية من كورونا 3 أسابيع

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة التونسية، أمس، تمديد العمل بالقيود والتدابير للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ثلاثة أسابيع إضافية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية أن الإجراءات ستستثني مؤسسات التكوين والتعليم مع تطبيقها للبروتوكولات الصحية الخاصة بها.

وفرضت تونس تدابير منذ نحو شهر مثل حظر التجوال الليلي ومنع كل التظاهرات والتجمعات وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات العامة وقيوداً على أنشطة المقاهي والمطاعم المجبرة للعمل إلى حدود الساعة الرابعة ظهراً فقط.

وتشهد تونس معدلات إصابة عالية في الموجة الثانية من تفشي الفيروس ووفيات يومية.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة أمس، أصيب 1671 شخصاً بالفيروس في حصيلة يومية جديدة و15 حالة وفاة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 2279.

وأصيب أكثر من 79 ألف شخص بالفيروس منذ فبراير الماضي، شفي من بينهم ما يفوق 53 ألف مصاب فيما يرقد في المستشفيات اليوم 1592 مريضاً.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران، أول من أمس، إن الوضع الوبائي بات "مقلقاً جداً" في البلاد، مضيفاً أن المنظمة تعمل مع شركائها الدوليين لتقديم الدعم لتونس في هذه المرحلة الدقيقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز