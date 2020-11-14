الكويت تسجل 691 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل 691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 136341 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 835 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة بدولة الكويت قولها إن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 111 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19)، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8604 حالات.

كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 558 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 126902 حالة.

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