ملك البحرين يؤدي صلاة الجنازة على الأمير خليفة بن سلمان

المصدر: بنا

أدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، صباح اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على جثمان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، وذلك بجامع الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع.

كما أدى الصلاة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، وكبار أفراد العائلة المالكة في البحرين وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني.

بعد ذلك تقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة التعازي بوفاة الفقيد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، من كبار أفراد العائلة المالكة، حيث أعربوا عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم، ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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