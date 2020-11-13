تحالف دعم الشرعية باليمن يدمر 6 "مسيّرات" حوثية باتجاه السعودية

المصدر: واس

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الخميس، 6 طائرات بدون طيار "مفخخة"، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية.

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، يوم الخميس، من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح العميد المالكي، استمرار محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

وأضاف العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، أحبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات الوحشية وتطبق الإجراءات العملياتية، لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية ومنها الطائرات بدون طيار المفخخة.

وأكد أنه سيتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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