حجر 7 أيام للعائدين للكويت من دول الحظر

المصدر: د ب أ

أكدت مصادر كويتية أن السلطات الصحية اشترطت في حال عودة الرحلات بين الكويت والدول المحظورة التزام المسافرين العائدين من الدول عالية المخاطر، بالخضوع لكل الاشتراطات الصحية بما فيها الفحوصات عند الوصول والحجر المؤسسي الإلزامي.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر غدا الخميس عن المصادر القول إن "السلطات الصحية رفضت الاكتفاء بالحجر المنزلي، واشترطت ان يتم حجر العائدين من تلك الدول مؤسسيا لمدة 7 أيام في فنادق أو سكن فندقي على أن يتم إجراء فحص -بي سي أر- في اليوم السابع، وبناء على نتيجته إما ينتهي الحجر إذا كانت سلبية أو يجدد في حال ثبتت إيجابية المسحة".

وأشارت إلى أن "من ضمن الشروط الصحية أن يكون الحجر الفندقي مؤكدا قبل وصول المسافر لمدة 7 ليال، إضافة إلى توفير وسيلة نقل مخصصة لنقل العائد إلى أماكن الحجر، وعدم السماح لأحد باستقباله في المطار، وتحمّله التكاليف كافة للحجر والفحوصات الطبيّة".

كانت الإدارة العامة للطيران المدني قد أعلنت أمس الثلاثاء الاستعداد لبدء تشغيل المطار 24 ساعة اعتبارا من الثلاثاء المقبل في حال موافقة وزارة الصحة.

يشار إلى أن الدول المحظورة هي مصر والهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش والفلبين وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيرلانكا ونيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ولبنان ومقدونيا الشمالية وإيطاليا ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا والجبل الأسود وجمهورية الدومنيكان، بالإضافة إلى كوسوفو وهونغ كونغ.

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