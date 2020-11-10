الجزائر تحدد 13 نوفمبر موعدا نهائيا لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور

المصدر: د ب أ

كشف المجلس الدستوري بالجزائر اليوم الثلاثاء عن الموعد النهائي لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور، والذي "يتم في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلامه لآخر محضر من محاضر اللجان الانتخابية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج".

وحسب بيان المجلس فإن "آخر محضر كان قد وصل إليه يوم 3 نوفمبر، دون أن يعطي تاريخا محدّدا للإعلان عن النتائج النهائية، علما أن مرور الأجل المنصوص عليه (10 أيام) سيكون يوم 13 من الشهر الجاري".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز