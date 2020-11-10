إعادة تقسيم مسارات المطاف في الحرم المكي

المصدر: واس

وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بإعادة تقسيم مسارات المطاف بما يتوافق مع زيادة أعداد المعتمرين وتطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية، وتخصيص مسارات للعربات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة التي تطبقها الرئاسة داخل المسجد الحرام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد السديس أن الرئاسة جنَّدت طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية كافة، حيث تُشرف على استقبال أفواج المعتمرين في المرحلة الثالثة لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، لافتاً النظر إلى أنه تم تجهيز خطة متكاملة للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار في ظل جائحة كورونا.

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