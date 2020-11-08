وزيرة الصحة المصرية تحذر من موجة كورونا جديدة مع دخول الشتاء

المصدر: رويترز

حذرت السلطات الصحية في مصر، اليوم الأحد، من موجة جديدة محتملة من تفشي فيروس كورونا في البلاد مع اقتراب فصل الشتاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته هالة زايد وزيرة الصحة المصرية وقالت فيه إن الموجة الجديدة لن تكون بخطورة الموجة الأولى.

وأكدت الوزيرة على أهمية وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. وأضافت أن محافظتي القاهرة والإسكندرية سجلتا أعلى حالات إصابة في البلاد.

وقالت "أكتر ناس بتصاب بالكورونا هي الناس الموجودة في أماكن مغلقة فترة طويلة والتعرض بيبقى فترة طويلة. يعني الموظف اللي قاعد في الشغل من 6 إلى 8 ساعات فرصته أقل (في الإصابة) من لو كان قاعد في البيت 24 ساعة. فكان ربة المنزل، لا يعمل أو المتقاعد هي أكثر الإصابات في مصر، يليها الموظف في القطاع الصحي. أخر اصابات في مصر ودة شيء مهم جدا، أقل ناس عرضة للإصابة هو الفلاح والسائق والعامل في المواقع المفتوحة".

وتابعت "لكن بدأت زيادات في منطقة شرق المتوسط بشكل كبير جدا جدا جدا في الدول المحيطة بينا، بنفس زيادات دول أوروبا وأمريكا. طبعا الأمريكيتين والهند والصين مع أوروبا من أكتر الدول فيها زيادات كبيرة جدا.

وأضافت أنه لا توجد خطط لإغلاق المدارس في الوقت الراهن.

وسجلت مصر حتى الآن 108962 حالة إصابة و6355 حالة وفاة بالفيروس.

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