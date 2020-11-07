انطلاق المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية في مصر

المصدر: د ب أ

توجه المصريون إلى مراكز الاقتراع اليوم السبت للتصويت في المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية.

وفازت القائمة الوطنية، وهي تحالف سياسي يقوده حزب مستقبل وطن ، بـ 142 مقعدا من أصل 284 مقعدا في المرحلة الأولى من الاقتراع ، والتي أجريت أواخر الشهر الماضي في 14 محافظة من أصل 27 محافظة مصرية.

وتجري المرحلة الثانية على مدى يومين اليوم وغدا الأحد في المحافظات الـ13 المتبقية، ومن بينها العاصمة القاهرة ، ويتم من خلالها تحديد الـ 284 مقعدا المتبقية.

وهناك نحو 30 مليون ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، والتي ستفتح أبوابها لمدة 12 ساعة من الساعة 9 صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) وحتى التاسعة مساء.

وبلغت نسبة إقبال الناخبين في المرحلة الأولى 06ر28 %، وفقا للسلطات الانتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا، من بينهم 28 عضوا يختارهم السيسي.

ومن غير المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للتصويت حتى منتصف ديسمبر المقبل.

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