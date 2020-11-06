الكويت تسجل 5 وفيات و825 جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم "الجمعة "تسجيل 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 130463 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 804 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحافي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح ان عدد الحالات في العناية المركزة 115 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 699 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 121263 حالة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز