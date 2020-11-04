الجزائر تسجل رقما قياسيا في عدد إصابات كورونا

المصدر: د ب أ

سجلت الجزائر اليوم الأربعاء رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعدما رصدت وزارة الصحة 548 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 143 إصابة عن حصيلة يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 59 ألفا و527، منذ اكتشاف أول حالة في البلاد نهاية فبراير الماضي.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الايجاز الصحفي اليومي، عن رصد 10 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1999.

كما أشار إلى تماثل 230 حالة للشفاء، ليصل عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 41 ألفا ومريضا واحدا. بالمقابل يتواجد 50 مصابا في العناية المركزة.

كان عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري لوّح في وقت سابق اليوم، باتخاذ إجراءات قاسية إذا ما استمرت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع، وذلك حفاظا على "سلامة المجتمع".

وقال جراد، في تصريح للصحفيين على هامش إشرافه على افتتاح الدراسة للتعليم المتوسط والثانوي: "عدم احترام المواطن للإجراءات الصحية هو السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير والمتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا. لا بد من العودة للتوعية الفردية والجماعية".

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