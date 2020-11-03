الحكم بالسجن على 51 إرهابياً في البحرين

المصدر: د ب أ

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكماً، اليوم، بإدانة 51 متهماً بتأسيس وتنظيم، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم في إطار نشاط تلك الجماعة.

وقضت المحكمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم، بمعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، وتغريم 17 متهماً 100 ألف دينار، وإلزام ثلاثة متهمين بأداء قيمة التلفيات المقدرة بـ51 ألفاً و400 دينار.

وقررت المحكمة براءة متهم ومصادرة المضبوطات.

ووفق الوكالة، نظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضية في جلسات علنية مثل فيها المتهمون المحبوسون ومحاموهم، واستمعت خلالها المحكمة إلى شهود الإثبات، وكذلك شهود نفي بناء على طلب المتهمين وإلى مرافعة المحامين، إلى أن أصدرت، اليوم، حكمها المتقدم بإدانتهم ومعاقبتهم عما أسند إليهم وإلى المتهمين الهاربين.

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