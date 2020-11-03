العراق يوقع مخبراً سرياً لـ"داعش" في كركوك

المصدر: د ب أ

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم، إلقاء القبض على مخبر سري وداعم لوجستي وناقل لعوائل عناصر "داعش" في محافظة كركوك (250 شمال بغداد).

وقالت الوكالة، في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية نيوز"، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات، المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك".

وأضافت أن "المطلوب، وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابي، اعترف، من خلال التحقيقات الأولية، بالعمل على تقديم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في جبال حمرين".

وأشارت إلى أن الموقوف عمل كذلك على إيصال المعلومات إليهم عن تحركات القوات الأمنية، وعمل ناقلاً لعوائل عصابات داعش مقابل مبالغ مادية لتقديمه الدعم والإسناد لعناصر داعش، لافتةً إلى أنه من عائلة داعشية، حيث إن اثنين من إخوته ضمن صفوف داعش.

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