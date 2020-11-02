الجزائر تفكك خلية إرهابية غربي العاصمة

المصدر: د ب أ

أفاد تقرير إخباري بأن جهاز الدرك الوطني بولاية تيبازة غرب العاصمة الجزائرية تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتشكل من 10 أشخاص.

وكشفت صحيفة "النهار"، في موقعها الإلكتروني اليوم، أن العملية جاءت بعد تحقيقات بدأت انطلاقاً من اعترافات إرهابي تم اعتقاله في 23 سبتمبر الماضي.

وأبرزت الصحيفة أن أعضاء الخلية ينحدرون من ولايات تيبازة والجزائر العاصمة والبليدة وورقلة.

وأوضحت أن 3 من أعضاء هذه الخلية داخل السجون في قضايا الحق العام، فيما لاذ بالفرار 3 من عناصر الخلية، وجرى اعتقال 4 آخرون.

يُذكر أن الدرك الوطني جهاز أمني يتبع وزارة الدفاع الجزائرية.

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