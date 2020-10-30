مصر تسجل 179 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الخميس تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة جديدة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بخروج 99 متعاف من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99273 حالات حتى مساء أمس الخميس، وفقا لبيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس هو 107209 حالة و 6247 حالة وفاة.

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