ارتفاع الإصابات بكورونا في لبنان إلى 77778 شخصاً

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا لبنان أمس الخميس إلى 77778 شخصاً بعد تسجيل 1933 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 610.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 1933 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 1917 من بين المقيمين و 16 من بين الوافدين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 77778 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 610.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 248 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 39123.

واتخذ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي يوم الأحد قرارا بفرض تدابير عزل على 63 قرية وبلدة، لمدة أسبوع، من صباح الإثنين وحتى الثاني من نوفمبر المقبل.‎

ويأتي قرار إقفال عدد من البلدات للأسبوع الرابع على التوالي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل ارتفاع قياسي في الإصابات خلال الأسابيع الماضية.

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