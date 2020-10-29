تونس تحقق في هوية منفذ هجوم نيس

المصدر: د ب أ

قال متحدث قضائي في تونس اليوم الخميس إن النيابة العامة تحقق في هوية منفذ الهجوم في نيس الفرنسية بعد توصلها بمعلومات حول هويته التونسية.

وقال المتحدث باسم محكمة تونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب محسن الدالي إن النيابة بدأت التحقيق بشأن منفذ الهجوم.

وقال الدالي "بعد أن وردت إلينا معلومات بشأن هوية ياسين إبراهيم فإننا بدأنا التحقيق لأن قانون مكافحة الارهاب يقضي بملاحقة كل تونسي تورط في عمل إرهابي سواء داخل البلاد او خارجها".

وتابع الدالي "نحن نقوم بالتحقيق في خطوة استباقية في حال طلب السلطات القضائية التعاون".





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