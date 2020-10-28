هزة أرضية جنوب السعودية بقوة 3.1

المصدر: واس

رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عند الساعة 14:56:07 اليوم، هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر، وبعمق يصل إلى 2.5 كيلومترات، وذلك جنوب محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير بعشرة كيلومترات.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن سبب الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواءً الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

وطمأن أبا الخيل الجميع بأن الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس ريختر ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن ولله الحمد، مبيناً أن المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين يتابع الإشارات الواردة عبر 270 محطة رصد منتشرة في جميع مناطق المملكة بشكل علمي ومدروس.

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