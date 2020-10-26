التحالف يدمر 4 «مفخخات حوثية» في يوم واحد

المصدر: (الرياض - وكالات)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، تدمير طائرة حوثية «مفخخة» بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية. وتعد هذه المفخخة الرابعة التي يسقطها التحالف قبل وصولها الأراضي السعودية خلال 24 ساعة.

وأسقطت قوات التحالف في وقت سابق، أمس، طائرة حوثية مفخخة بدون طيار باتجاه السعودية، هي الثالثة خلال 24 ساعة.

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إن «القوات تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية». وكثيراً ما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساعٍ حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي.

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